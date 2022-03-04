Россия начнёт разработку собственной орбитальной метеогруппировки

Собственная российская метеогруппировка уже существует и состоит из шести спутников: трёх «Метеоров-М», двух «Электро-Л» и одного «Арктика-М». В этом году планируется запуск ещё двух спутников «Метеор-М2», радиолокационного «Кондор-ФКА1» и четырёх аппаратов наблюдения ионосферы «Ионосфера».

Заявления «Роскосмоса» о дальнейшей разработке и развитии отечественной орбитальной метеогруппировки были сделаны на фоне опасности отключения от европейских и американских метеоспутников. «Госкорпорация «Роскосмос» в сложившихся условиях уделит дополнительное внимание развитию орбитальной группировки метеорологического назначения», — сообщила пресс-служба организации.