Россия начнёт сдавать в аренду плавучие АЭС

В Курчатовском институте предложили передавать небольшие плавучие атомные электростанции (АЭС) другим странам в формате лизинга. Говорят, что речь идёт о новейшей станции типа «Елена-АМ». Михаил Ковальчук, глава института, отметил, что разработка компактных АЭС — это важный шаг, который откроет новые возможности на международном рынке. Вместо продажи такие станции можно будет передавать в аренду, что привлечёт больше клиентов.

Станции типа «Елена-АМ» разрабатываются для обеспечения электричеством и теплом удалённых и труднодоступных регионов. По словам Ковальчука, эти АЭС могут помочь в освоении северных районов Сибири и обеспечить энергией арктические территории. Плавучие АЭС предназначены для эффективного использования в местах, где нет возможности подключиться к электросетям.

Первая плавучая АЭС должна начать работу не позднее 2032 года. Она будет независима от внешнего электропитания и сможет выдавать около 7 МВт тепла и 200 кВт электричества. Одной загрузки топлива хватит на 40 лет бесперебойной работы, что делает такую станцию отличным решением для долгосрочных проектов в сложных условиях.