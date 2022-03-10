Россия начнёт штрафовать зарубежные IT-компании за отказ оформить российское представительство

Речь идёт об оборотных штрафах, если зарубежные компании с суточной аудиторией более 500 тысяч человек не создадут личный кабинет на сайте Роскомнадзора и не зарегистрируют филиал либо представительство.

Если со стороны компаний следует отказ, то, по логике авторов законопректа, к ним необходимо применять оборотный штраф в размере одной десятой совокупной выручки. При повторном нарушении закона штраф составит одну пятую выручки.

Штрафы будут применяться и к поисковым системам, провайдерам хостинга, рекламодателям и рекламораспространителям, ничего не делающим для того, чтобы зарубежные IT-компании выполнили «закон о приземлении».