Россия начнёт штрафовать зарубежные IT-компании за отказ оформить российское представительство

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Россия начнёт штрафовать зарубежные IT-компании за отказ оформить российское представительствоБудут применяться серьёзные штрафы
В Госдуму внесён законопроект, согласно которому иностранные IT-компании за неисполнение закона «о приземлении» будут оштрафованы на одну десятую или одну пятую совокупной выручки.
Речь идёт об оборотных штрафах, если зарубежные компании с суточной аудиторией более 500 тысяч человек не создадут личный кабинет на сайте Роскомнадзора и не зарегистрируют филиал либо представительство.
Если со стороны компаний следует отказ, то, по логике авторов законопректа, к ним необходимо применять оборотный штраф в размере одной десятой совокупной выручки. При повторном нарушении закона штраф составит одну пятую выручки.
Штрафы будут применяться и к поисковым системам, провайдерам хостинга, рекламодателям и рекламораспространителям, ничего не делающим для того, чтобы зарубежные IT-компании выполнили «закон о приземлении».
Источник: RB.RU