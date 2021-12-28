Россия начнёт создавать беспилотники за рубежом

Об этом сообщила пресс-секретарь ФСВТС Валерия Решетникова. По её словам, многие иностранные заказчики интересуются российскими разработками и возможностью открытия предприятий по сборке и ремонту БПЛА, а также подготовкой специалистов. Но такая возможность связана с уровнем закупок российской техники зарубежными заказчиками.

«Российская сторона готова к созданию совместных предприятий, в том числе с передачей технологий. Переговоры по данной тематике находятся в активной фазе», — подчеркнула Решетникова.