Россия начнёт создавать беспилотники за рубежом

Наука и технологии
Сегодня в 17:16
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Россия начнёт создавать беспилотники за рубежомИ передаст технологии
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России начала переговоры с рядом иностранных заказчиков о создании на их территории совместных предприятий по производству военных беспилотников и передачи соответствующих технологий.
Об этом сообщила пресс-секретарь ФСВТС Валерия Решетникова. По её словам, многие иностранные заказчики интересуются российскими разработками и возможностью открытия предприятий по сборке и ремонту БПЛА, а также подготовкой специалистов. Но такая возможность связана с уровнем закупок российской техники зарубежными заказчиками.
«Российская сторона готова к созданию совместных предприятий, в том числе с передачей технологий. Переговоры по данной тематике находятся в активной фазе», — подчеркнула Решетникова.
Источник: РИА Новости