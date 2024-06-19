Россия начнёт создавать в Арктике ПВО и береговые комплексы

По словам адмирала Моисеева, того требует обеспечение безопасности государства. При этом о каких-либо кардинальных изменениях речи не идёт.

«В Арктике задача одна — обеспечение безопасности нашего государства. Это 20 тыс. км наших границ. Кардинальных изменений не произойдёт. Практика решения задач ВМФ РФ в данных районах была, есть и будет. Конечно, стоит задача дальнейшего расширения наших возможностей. Я имею в виду создание систем противовоздушной обороны, береговых комплексов, которые позволят применять не только военно-морской флот, но [и] все другие силы», — заявил главком ВМФ на Международном военно-морском салоне «Флот-2024».