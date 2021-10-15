Россия начнёт выпускать съедобные бактерии

Россия начнёт выпускать съедобные бактерииСоответствующие лаборатории планируется построить по всей стране
Ожидается, что общая стоимость научного комплекса составит около 200 млн рублей. При этом прямо сейчас на эту тему ведутся переговоры с представителями Минздрава, Минпромторга, Миннауки, Минприроды и Минсельхоза — Национальная технологическая инициатива хочет совместными с ними усилиями обновить дорожную карту рынка. В ней будут прописаны исполнительные ведомства, пишет Прайм.
Это позволит нам привлечь средства на строительство научной лаборатории в Вологодской области, которая будет иметь возможность не только выдавать технологию, но и рабочую конструкторскую документацию, производить опытно-промышленные установки, потому что без такого шага доказать рыночные перспективы продукта невозможно.
В дальнейшем же планируется открыть более 10 таких лабораторий по всей стране. С их помощью можно будет производить съедобные бактерии для укрепления здоровья и лечения россиян.