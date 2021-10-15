Россия начнёт выпускать съедобные бактерии

Ожидается, что общая стоимость научного комплекса составит около 200 млн рублей. При этом прямо сейчас на эту тему ведутся переговоры с представителями Минздрава, Минпромторга, Миннауки, Минприроды и Минсельхоза — Национальная технологическая инициатива хочет совместными с ними усилиями обновить дорожную карту рынка. В ней будут прописаны исполнительные ведомства, пишет Прайм.