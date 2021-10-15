Наука и технологии
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Россия начнёт выпускать съедобные бактерии

Соответствующие лаборатории планируется построить по всей стране
Уже в 2023 году, в Вологодской области, планируется открыть первую лабораторию, которая займётся культивированием и выпуском съедобных бактерий и микроорганизмов.
Россия начнёт выпускать съедобные бактерии

Ожидается, что общая стоимость научного комплекса составит около 200 млн рублей. При этом прямо сейчас на эту тему ведутся переговоры с представителями Минздрава, Минпромторга, Миннауки, Минприроды и Минсельхоза — Национальная технологическая инициатива хочет совместными с ними усилиями обновить дорожную карту рынка. В ней будут прописаны исполнительные ведомства, пишет Прайм.

Это позволит нам привлечь средства на строительство научной лаборатории в Вологодской области, которая будет иметь возможность не только выдавать технологию, но и рабочую конструкторскую документацию, производить опытно-промышленные установки, потому что без такого шага доказать рыночные перспективы продукта невозможно.

Михаил Чарный
Ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ)

В дальнейшем же планируется открыть более 10 таких лабораторий по всей стране. С их помощью можно будет производить съедобные бактерии для укрепления здоровья и лечения россиян.