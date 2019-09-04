Россия надолго утратила свой единственный авианосец

“Пока никаких отклонений нет, мы живем в наших планах. Будут приняты другие решения - будем ориентироваться на них. Ничего не поменялось - 2021 год”, — заявил Рахманов, отвечая на вопрос журналистов о сроках в которые его компания планирует завершить ремонт "Адмирала Кузнецова".

Напомним, что чуть ранее глава Военно-морского флота Российской Федерации адмирал Николай Евменов выступил с заявлением, из которого следует, что его ведомство рассчитывает заполучить авианосец, отошедший на ремонт, уже в 2021 году, сразу же после модернизации.