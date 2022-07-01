Россия наконец-то определилась со стандартами сотовой связи 5G

OpenRAN является унифицированным стандартом связи в сетях 5G, позволяющим сетевому оборудованию разных производителей взаимодействовать друг с другом. Кроме того, OpenRAN активно поддерживается международным сообществом телекоммуникационных разработчиков.

На данный момент представлена документация с регламентами параметров связи между базовыми станциями 5G, а также между базовыми станциями 5G и LTE.

«Технический комитет "Кибер-физические системы" выносит на публичное обсуждение новую серию предварительных национальных стандартов для сетей 5G OpenRAN. Их утверждение позволит обеспечить и ускорить внедрение технологии связи пятого поколения в России, что особенно важно в условиях санкционного давления», — отмечается в пресс-релизе Национальной технологической инициативы.