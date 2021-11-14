Россия направила в Индию первую партию ракетных комплексов С-400

Наука и технологии
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Россия направила в Индию первую партию ракетных комплексов С-400Интересно, как скоро они захотят и С-500?
Российская военная промышленность отчиталась об очередном важном событии. Как оказалось, Москва начала поставку первых зенитных ракетных комплексов С-400 Индии.
По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, передача вооружения проходит по графику.
Напомним, что договорённости по поставкам С-400 были достигнуты ещё в 2018 году — тогда речь шла о пяти полковых комплектах, стоимость которых составила 5,43 млрд долларов.
Чуть ранее всё тот же Шугаев заявлял, что Россия рассматривает возможность поставки ЗРК С-500 Индии, Китаю и другим странам-партнёрам в будущем. И это логично, особенно в случае, если Индия останется довольна закупленными у Москвы С-400.
Источник: РИА Новости