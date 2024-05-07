Россия направит часть выручки от продажи компаний на поддержку электроники

Правительство России рассматривает возможность использования средств от продажи долей Yandex и Ozon для поддержки производителей электроники. Недоступность льготных кредитов из-за нехватки финансирования затруднила ситуацию для разработчиков техники.

Согласно постановлению правительства, производителям электроники предоставлялись льготные кредиты под низкий процент. Но из-за отсутствия средств на это банки перестали выдавать такие кредиты.

Правительство также рассматривает вариант увеличения налогов с продажи иностранных активов, что может принести в бюджет значительные средства.