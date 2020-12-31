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Россия нарастит закупки новейших истребителей Су-57
Пока что на балансе армии имеется лишь один экземпляр боевой единицы
Замглавы Министерства обороны РФ Алексей Криворучко рассказал, что Россия нарастит закупки новейших истребителей Су-57. Представитель ведомства даже назвал точные сроки и число боевых машин, которые в эти сроки планируется купить.
Так, до конца уже 2022 года Минобороны намерено получить 22 Су-57 для нужд российской армиии, передаёт слова Криоручко «Красная звезда».
Уже сейчас идет проработка мероприятий по дальнейшему увеличению закупки самолетов Су-57, результаты которой будут учтены в новой государственной программе вооружения.
Напомним, что ранее в декабре появилась информация о получении воздушно-космическими войсками первых серийных Су-57. Прямо сейчас боевой самолёт находится в Государственном летно-испытательном центре имени Валерия Чкалова в Ахтубинске. Там его будут использоавать «для испытаний новейших авиационных гиперзвуковых средств поражения»