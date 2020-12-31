Россия нарастит закупки новейших истребителей Су-57

Напомним, что ранее в декабре появилась информация о получении воздушно-космическими войсками первых серийных Су-57. Прямо сейчас боевой самолёт находится в Государственном летно-испытательном центре имени Валерия Чкалова в Ахтубинске. Там его будут использоавать «для испытаний новейших авиационных гиперзвуковых средств поражения»