Россия нашла альтернативу французским двигателям для новых вертолётов

“Кроме того, по линии разработчика этих двигателей — “ОДК-Климов” — мы инициировали еще два проекта. Первый — это двигатель ВК-650В для Ка-226. На базе решений, которые будут заложены в него, может быть создано семейство силовых установок от 500 до 700 л.с. Второй проект — ВК-1600В. Это базовый двигатель, который будет установлен на вертолёт Ка-62. Эти двигатели сегодня очень востребованы в России”, - прокомментировал Юрий Шмотин.

К слову, буквально недавно шли разговоры о том, что Россия занимается усиленным оснащением самолётов Ил-80 и Ил-82 совершенно новым оборудованием, которое в первую очередь должно помочь управлять войсками в случае ядерной войны.