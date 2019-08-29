Россия нашла способ создать сверхбыстрые вертолеты

При этом главный конструктор предприятия отметил, что на сегодняшний день ”мы отстаем от тех требований, которые существуют”. Так, по словам Михеева, Boeing, совместно с корпорацией Sikorsky, уже занимается разработкой машину для будущего, способную разогнаться до 480-550 км/ч. К сожалению, Россия в этом плане пока ничем подобным похвастаться не может. Но его компания все же нашла решение имеющейся проблемы.

”Мне удалось найти решение, я его запатентовал, что боевой вертолет может летать со скоростью более 600 км/ч.”, — поведал главный конструктор АО “Камов” Сергей Михеев.