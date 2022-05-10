Россия нашла способ заманивать иностранных учёных

США делают для российских учёных максимально удобный визовый режим, чтобы уезжали к ним. Предлагаю (создать режим въезда), чтобы научные сотрудники и те, кто занимается (новыми) технологиями, развитием этих вопросов, всех этих людей приглашать в Россию без виз, чтобы они работали на благо нашей страны.