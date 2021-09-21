Россия нашла вирус в персиках и сливах из Сербии

“В ходе переговоров российское ведомство сообщило о своей обеспокоенности в связи с выявлением карантинного для ЕАЭС объекта - бурой монилиозной гнили - в персиках, нектаринах и сливах, ввозимых в РФ из Сербии”, — сообщили представители ведомства.

Сообщается, что официальное уведомление по всем фактам обнаружений было направлено в адрес управления по защите растений Министерства сельского, лесного и водного хозяйства Республики Сербия. Россия попросила осуществить официальную проверку с целью выявления причин инфицирования и впоследствии принять корректирующие меры, чтобы соблюсти международные и российские фитосанитарные требования при поставках подкарантинной продукции на территорию РФ.