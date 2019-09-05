Россия научила ракеты уворачиваться от зениток противника

”Опубликованное видео учений показывает, что это был необычный пуск. Новая ракета шла по так называемой квазибаллистической траектории. Проще говоря, в полете она выполняла сложные случайные маневры по курсу. Это делает ракету неуязвимой даже для перспективных средств противоракетной обороны вероятного противника”, — написал военный эксперт.

Помимо этого Корнев также допускает, что данный пуск является лишь одним из целой серии ракетных испытаний, в ходе которых российские военные отрабатывают “исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа”, связанные с недавними испытаниями со стороны США ракеты Tomahawk.