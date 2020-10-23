Россия научилась сбивать гиперзвуковые ракеты

Так, в рамках тестирования зенитной ракетной системы С-300В4, российские военные выяснили, что комплекс может поражать оперативно-тактические и гиперзвуковые ракеты, сообщает Известия. При этом стоит отметить, что данный тип вооружения все еще считается экспериментальным, так как зарубежные специалисты очень далеки от финальной реализации.

Российская же ЗРК оказалась способна перехватывать и уничтожать гиперзвуковые ракеты благодаря внедрению нового боеприпаса, который сам способен разгоняться до гиперзвуковых скоростей и может поражать цели на дальности до 400 километров. Что интересно, изначально российские военные получили С-300В4 на баланс еще в далеком 2014 году. При этом улучшенная цифровая версия комплекса способна одновременно вести 24 аэродинамические цели или 16 баллистических ракет.