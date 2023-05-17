Россия научилась ввозить оборудование Nokia и Ericsson минуя санкции

Кто везёт? Компания «Макскомм». Именно она получила разрешение на поставку до 20 тыс таких устройств, называемых «базовыми станциями», и всего, что к ним нужно.

С помощью этого оборудования можно будет улучшить работу сотовой связи. Ожидается, что закупленного оборудования хватит для удовлетворения 25% годовых потребностей всех российских операторов связи.

Более того, «Макскомм» уже заявила о ввозе в Россию деталей для базовых станций от другой известной компании — Ericsson.

Таким образом, в ближайшее время россиянам не стоит переживать из-за возможного ухудшения связи — она продолжит работать на достойном уровне.