Россия научилась ввозить оборудование Nokia и Ericsson минуя санкции

Россия научилась ввозить оборудование Nokia и Ericsson минуя санкцииГоль на выдумку хитра
Хорошие новости для всех, кто пользуется мобильным телефоном в России. По данным наших коллег из Известий, компании научились ввозить в нашу страну новое оборудование для сотовых сетей от компании Nokia.
Кто везёт? Компания «Макскомм». Именно она получила разрешение на поставку до 20 тыс таких устройств, называемых «базовыми станциями», и всего, что к ним нужно.
С помощью этого оборудования можно будет улучшить работу сотовой связи. Ожидается, что закупленного оборудования хватит для удовлетворения 25% годовых потребностей всех российских операторов связи.
Более того, «Макскомм» уже заявила о ввозе в Россию деталей для базовых станций от другой известной компании — Ericsson.
Таким образом, в ближайшее время россиянам не стоит переживать из-за возможного ухудшения связи — она продолжит работать на достойном уровне.