Россия научит военные самолёты сбивать вражеские спутники лазером

19:35, 07 апреля 2023
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Россия научит военные самолёты сбивать вражеские спутники лазеромНовые самолёты сделают на базе уже состоящих на вооружении российских ВКС
Впервые с 2009 года вновь появилась информация о работе в России над противоспутниковыми комплексами.
Фото: Wall.alphacoders.com
Известно, что их создадут на базе истребителя МиГ-31Д и тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76.
На базе МиГ-31Д будет разработан ракетный комплекс противокосмической обороны «Контакт». А на базе Ил-76 создадут самолёт с боевой лазерной системой А60 «Сокол-Эшелон». Также сообщается о работе над боевой лазерной системой «Пересвет».