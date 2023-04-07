Россия научит военные самолёты сбивать вражеские спутники лазером

Известно, что их создадут на базе истребителя МиГ-31Д и тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76.

На базе МиГ-31Д будет разработан ракетный комплекс противокосмической обороны «Контакт». А на базе Ил-76 создадут самолёт с боевой лазерной системой А60 «Сокол-Эшелон». Также сообщается о работе над боевой лазерной системой «Пересвет».