Россия назвала цель создания сверхзвукового оружия

”Гиперзвук” на вооружение уже поступил. Но дело в том, что мы никогда в роли агрессоров не выступали. Я сейчас не буду углубляться в историю. Вооруженные силы всегда служили для того, чтобы обеспечить обороноспособность страны. Не атакующую способность. Так что никому не надо пугаться”, - поделился Цаликов.

Кроме того, первый заместитель министра обороны РФ сообщил, что гиперзвуковое оружие позволит достичь новых возможностей перехвата, а также высокой маневренности, добавив, что первостепенной задачей его разработки является обеспечение россиян спокойной жизнью.