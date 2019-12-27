Наука и технологии
Сегодня 11:25
Россия назвала цель создания сверхзвукового оружия
Отметив, что оно не представляет опасности для других государств
По словам представителей Минобороны России, вооруженность страны гиперзвуковым оружием не представляет собой опасности для других государств. Так, первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов отметил, что главной целью его создания является обеспечение обороноспособности России.
”Гиперзвук” на вооружение уже поступил. Но дело в том, что мы никогда в роли агрессоров не выступали. Я сейчас не буду углубляться в историю. Вооруженные силы всегда служили для того, чтобы обеспечить обороноспособность страны. Не атакующую способность. Так что никому не надо пугаться”, - поделился Цаликов.
Кроме того, первый заместитель министра обороны РФ сообщил, что гиперзвуковое оружие позволит достичь новых возможностей перехвата, а также высокой маневренности, добавив, что первостепенной задачей его разработки является обеспечение россиян спокойной жизнью.