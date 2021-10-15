Россия назвала фейком информацию о «замороженном» производстве истребителя Су-57

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей «Ростеха». Как отмечается, информация, представленная в статье американских журналистов, не имеет ничего общего с действительностью. И самое интересное, что в последнее время истребители СУ-57 и «Чекмейт» постоянно становятся предметом сплетен и откровенной лжи, особенно со стороны западной прессы. Постоянно говорится о том, что эти самолёты не будут переданы в армию к обещанному 2027 году.

В качестве причин заморозки производства самолётов журналисты американского издания указывают различные простои и проблемы с исследованиями, перерасход средств и другие «причины».

«Вот и теперь: анализируются "причины", по которым российская армия якобы никогда не получит Су-57. И это при том, что самолёт уже серийно производится и поставляется! До 2027 года будет поставлено более 70 самолётов, в том числе несколько — в этом году», — отметили в пресс-службе «Ростеха».