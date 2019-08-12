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Россия назвала новые украинские штурмовые самолеты глупой тратой денег

Куда разумнее было бы потратить эти деньги на дронов
Военный эксперт Антон Лавров считает, что в случае, если Украина приобретет у Бразилии турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano, то она допустит огромную ошибку. Делает он такие выводы на основании того, что в современных международных конфликтах вместо такого рода техники используются летающие дроны.

”Главной проблемой Super Tucano будет само его наличие. В экипаж штурмовика входит сразу два человека, которые безусловно при вылетах будут подвергаться большой опасности, что заставит использовать их крайне осторожно, избегая любых рисков”, — заявил Лавров.

По мнению эксперта, интерес Украины к A-29 Super Tucano очень несвоевремен — в наше время надо закупать совсем другие технологии. Также он напомнил, что делегация Военно-воздушных сил Украины прибыла в августе в Бразилию для проведения переговоров с руководством бразильской компании Embraer, производящей самолет.

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