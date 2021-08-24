Россия назвала западные ракеты «бесполезными» против российских систем ПВО

По словам Созинова, «любая гиперзвуковая ракета — и существующая, и которая будет потенциально создана в обозримой перспективе — для нас по силам». Это ответ эксперта на вопрос журналистов о последних разработках Пентагона — гиперзвуковых ракетах.

Также он отметил, что какие-либо ответы Запада на действующую российскую систему «Авангард», ещё долго не будут представлять опасности.