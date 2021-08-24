Россия назвала западные ракеты «бесполезными» против российских систем ПВО

Зарубежные разработки не представляют угрозы для нашей страны
Как заявил генеральный конструктор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Павел Созинов, никакие нынешние разработки США не представляют серьёзной угрозы для российских систем ПВО. Это касается даже гиперзвуковых ракет.
Россия назвала западные ракеты «бесполезными» против российских систем ПВО

По словам Созинова, «любая гиперзвуковая ракета — и существующая, и которая будет потенциально создана в обозримой перспективе — для нас по силам». Это ответ эксперта на вопрос журналистов о последних разработках Пентагона — гиперзвуковых ракетах.

Также он отметил, что какие-либо ответы Запада на действующую российскую систему «Авангард», ещё долго не будут представлять опасности.