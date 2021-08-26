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Россия не тратит деньги с "налогов на экологию" на охрану окружающей среды

Сами сборы были названы бесполезными
В России назвали сборы на экологию бесполезными. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте Счетной палаты. Как выяснилось, они не направляются на охрану окружающей среды, а лишь выступают в роли дополнительных налогов.
Россия не тратит деньги с "налогов на экологию" на охрану окружающей среды

Выяснением пользы экологических налогов в России занимались аудиторы. Они проверили, что изменилось в период с 2017-го по 2020 годы из-за внедрения экологического сбора, утилизационного сбора и платы за негативное воздействие на окружающую среду. Напомним, что целью данного налога служила охрана окружающей среды.

В результате выяснилось, что компенсационная функция сборов почти не была организована, фокус же был направлен лишь на получение средств. Отмечается, что ответственность за побуждение предприятий проводить природоохранные мероприятия была на НВОС, однако к началу прошлого года на нулевую ставку платежей было переведено лишь 0,13% организаций. Было установлено, что многие предприятия не встают на учет, следовательно и не платят налог.