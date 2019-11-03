Россия не успела своевременно запустит новый спутник ГЛОНАСС

”Запуск отложен на 10 декабря”, — сообщает источник в ракетно-космической отрасли. На данный момент представители “Роскосмоса” никак не отреагировали на поступившую информацию. Также не раскрыты и данные по поводу причин, которые оказали влияние на решение о переносе ранее запланированного запуска спутника.

Напомним, что до сегодняшнего дня было известно о том, что запланированный на 2 декабря пуск будет являться первым пуском со стартового комплекса, не так давно измененным под ракету “Союз-2”. Предполагалось, что новейший аппарат станет орбитальной заменой спутника “Глонасс-М” под системным номером 742, переставший работать в августе.