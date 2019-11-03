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Россия не успела своевременно запустит новый спутник ГЛОНАСС
Его перенесли на неделю
Ранее было известно, что навигационный спутник "Глонасс-М" будет запущен с космодрома Плесецк не позднее 2 декабря. Однако, по непредвиденным обстоятельствам, запуск был перенесен на одну неделю.
”Запуск отложен на 10 декабря”, — сообщает источник в ракетно-космической отрасли. На данный момент представители “Роскосмоса” никак не отреагировали на поступившую информацию. Также не раскрыты и данные по поводу причин, которые оказали влияние на решение о переносе ранее запланированного запуска спутника.
Напомним, что до сегодняшнего дня было известно о том, что запланированный на 2 декабря пуск будет являться первым пуском со стартового комплекса, не так давно измененным под ракету “Союз-2”. Предполагалось, что новейший аппарат станет орбитальной заменой спутника “Глонасс-М” под системным номером 742, переставший работать в августе.