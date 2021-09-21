Россия не вошла в топ-50 стран по скорости проводного интернета

В рамках анализа, эксперты изучили более 285 тыс уникальных IP-адресов, проведя при этом свыше 950 тыс тестов, говорится на сайте агентства. По итогу они выяснили, что доступ к самому быстрому интернету у жителей неподалёку от пролива Ла-Манш острова Джерси.

Так, средняя скорость местного интернета составляет 274 Мбит/с. Связано это с тем, что Джерси — первая территория, полностью перешедшая на оптоволоконное соединение.

За ней следуют Лихтенштейн (211 Мбит/с) и Исландия (191 Мбит/с). Россия разместилась лишь на 66-м месте с показателем в 35,73 Мбит/с.

При этом самый медленный интернет на планете в Туркменистане — там средняя скорость составляет всего лишь 0,5 Мбит/с.