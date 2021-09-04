Россия объединилась с Японией для создания аналога космического телескопа Хаббл

По словам заместителя директора Института астрономии РАН Михаила Сачкова, теперь Япония является «полноправным участником проекта». На данный момент договорённость предусматривает совместное создание спектрографа для исследования атмосфер экзопланет, пишет РИА Новости.

Стоит отметить, что новинка будет заниматься наблюдением за космическими телами, которые являются недоступными для наземных телескопов. При этом по своим возможностям аппарат близок к американскому телескопу Хаббл.

Согласно текущему плану, до 2025 года должно состояться «разработка рабочей конструкторской документации на составные части космического комплекса, включая составные части космического аппарата (КА), изготовления и испытания составных частей КА и комплекса научной аппаратуры в 2021-2025 годах». Под это дело уже выделено 3,68 млрд рублей.