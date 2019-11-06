Россия объединит более ста спутников на орбите

Одной из основных целей проекта является сокращение расходов на разработку спутниковых группировок. Также специалисты преследуют цель сделать их более эффективными, а также повысить устойчивость устройств к единичным отказам. На данный момент заявлено о том, что разработка будет проходить в течение трех лет.

”В рамках проекта запланировано создание демонстратора программного комплекса, включающего в себя модули построения группировок и их информационных сетей, расчетов баллистики и маршрутизации, 2D- и 3D-визуализации, а также модуль конструктора космических аппаратов. существующие как в России, так и за рубежом средства моделирования таких группировок не решают задачу комплексно, что не только приводит к затягиванию сроков проектирования и увеличению стоимости развертывания, но и не позволяет минимизировать вероятность ошибок, цена которых может быть очень высокой”, — говорится в сообщении Фонда перспективных исследований.