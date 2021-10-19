Россия объединится с США для борьбы с интернет-террористами

В проекте говорится о борьбе с терроризмом в сфере информационных технологий и о том, что все страны должны выработать нормы киберповедения для снижения угроз миру и международной безопасности. Проект будет вынесен на голосование в декабре.

Также отмечается, что Москва и Вашингтон как одни из мировых столиц, в которых информационно-коммуникационные технологии активно развиваются, озабочены что эта сфера может быть использована не только в мирных целях, но и для достижения отдельными странами своих целей. Речь идет о войне с помощью средств ИКТ.

Источник приводит выдержку из проекта: «в интересах всех государств продвижение использования информационно-коммуникационных технологий в мирных целях и предотвращение конфликтов, возникающих при их применении».

Россия и США на основании разработанного проекта резолюции предлагают всем странам присоединиться к правилам поведения в киберпространстве, использования соответствующих средств, вносить свои предложения и участвовать в выработке дополнительных обязательных правил использования информационно-коммуникационных технологий.