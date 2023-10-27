Россия обновит систему видеосвязи МКС с Землёй

«Ростех» и «Роскосмос» решили улучшить систему видеосвязи между космическими кораблями и Международной космической станцией (МКС) с Землёй.

Согласно сообщению, «Росэлектроника», которая является частью Госкорпорации «Ростех», начала поставки нового наземного комплекса «Орион-Ц» для связи с МКС и космическими кораблями. Первый такой комплекс уже установили в Красноярском крае на предприятии «Решетнев,», которое также входит в структуру «Роскосмоса.»

Этот новый комплекс имеет несколько преимуществ, включая способность одновременно принимать и передавать сигнал, стабильную работу даже при плохой погоде и помехах. «Орион-Ц» включает два контейнера с оборудованием и местами для операторов и способен передавать цифровой ТВ-сигнал на расстояние до 2 тысяч километров. Кроме того, он стал более компактным и удобным в использовании по сравнению с предыдущими версиями.