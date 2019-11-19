Россия обновит собственный боевой ракетоносец

На данный момент известно о том, что ракетоносец Ту-22М3 отправился с хранения на базе "Каменный Ручей" под Хабаровском на Казанский авиазавод, чтобы уже там его модернизировали до уровня Ту-22М3М. Что интересно, издание отдельно отметило, что не владеет информацией о том, является ли самолет единственным или же Россия решила заняться модернизацией сразу нескольких самолетов серии Ту-22М3.

Military Watch также рассказало, что модернизированный бомбардировщик Ту-22М3 в конечном итоге станет носителем гиперзвуковых противокорабельных ракет "Кинжал", таким образом оставив за собой звание “убийцы авианосцев”, но уже имея на руках совершенно иные возможности.