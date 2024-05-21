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Наука и технологии
Опубликовано 21 мая 2024, 20:41
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Россия оборудует 58 точек наблюдения многолетней мерзлоты

Многолетняя мерзлота занимает 2\3 территории России
Российские учёные организуют систему наблюдения за многолетней мерзлотой, состоящую из 58 точек наблюдения
Россия оборудует 58 точек наблюдения многолетней мерзлоты
© Sergey Pesterev

В России в ближайшее время создадут 58 мест наблюдения за давно замёрзшими почвами. Это часть новой системы отслеживания состояния почв с низкой температурой. Об этом сообщил глава Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Эти места будут оснащены датчиками, которые будут контролировать температуру и влажность на разной глубине в земле. Уже установлено 20 таких комплексов, а всего планируется 140. Полученные данные будут отправляться в единый центр мониторинга института, а также будут созданы хранилища образцов мёрзлых грунтов для будущих исследований.

Источник:iz.ru
Автор:Николай Шелофастов
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