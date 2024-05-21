Россия оборудует 58 точек наблюдения многолетней мерзлоты

В России в ближайшее время создадут 58 мест наблюдения за давно замёрзшими почвами. Это часть новой системы отслеживания состояния почв с низкой температурой. Об этом сообщил глава Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Эти места будут оснащены датчиками, которые будут контролировать температуру и влажность на разной глубине в земле. Уже установлено 20 таких комплексов, а всего планируется 140. Полученные данные будут отправляться в единый центр мониторинга института, а также будут созданы хранилища образцов мёрзлых грунтов для будущих исследований.