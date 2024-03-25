Россия обсудит использование своих материалов на термоядерном реакторе с Южной Кореей

Российские и южнокорейские учёные скоро обсудят испытания российского материала для первой стенки термоядерного реактора, ИТЭР, в Южной Корее. Об этом рассказал директор проектного центра ИТЭР, Анатолий Красильников. Они уже изготовили образцы и готовятся к подписанию контракта с ITER на исследования материалов.

Материал для стенки реактора должен соответствовать семи требованиям, включая жаростойкость и прочность. Представители проекта ИТЭР были впечатлёны этим материалом, который должен быть протестирован на соответствие критериям. По словам Красильникова, планируется сначала провести испытания в России, а затем уже в Южной Корее.