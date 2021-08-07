Россия обвинила США и Европу в политическом запрете вакцин "Спутник V" и аналогов

Анатолий Антонов отреагировал на заявления в американской прессе о том, что Россия пытается подорвать прививочную кампанию в США. Речь идёт о якобы попытках убедить американских граждан не делать прививку от коронавируса. Политик подчеркнул, что всё дело в устоявшейся в США русофобии, а также в «сквозной» политизированности всех сфер жизни. По словам Антонова, российские медицинские разработки могут помочь «в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества», но западные администрации не хотят этого признавать. Также он отметил, что США пытаются убедить руководства разных государств отказаться от вакцины «Спутник V».

По словам Владимира Чижова, дело даже не в политике. Всё происходит из-за коммерческого интереса крупных фармацевтических компаний, «влияние которых в мировой экономике за последнее десятилетие стало огромным», — заявил политик.