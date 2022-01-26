Россия обвинила США в нежелании бороться с хакерами

Представители России указали на фактическое саботирование США разработки конвенции по борьбе с киберпреступностью. Такое заявление российская сторона сделала после опубликования США «перечня фактов о восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена».

Россия указала на двойные стандарты таких заявлений в связи с тем, что США упоминают спецкомитет по киберпреступности, едва ли не созданный по инициативе американцев, а по факту они были против создания этого подразделения.

«Мягко говоря, далеки от реальности утверждения постпредства США, что оно якобы помогало в 2021 году продвигать "созданные по инициативе США" рамки ответственного поведения государств в киберпространстве», — говорится в заявлении поспредства России при ООН.