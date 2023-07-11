Россия объявила о готовности покорить Луну уже в августе 2023 года

Это первая миссия российской космонавтики, целью которой является отработка мягкой посадки на Южный полюс Луны и поиск воды в грунте.

«Луна-25» разработана и построена на основе российских технологий и вобрала в себя последние достижения в отечественном приборостроении. Отправка станции на Луну уже запланирована и произойдёт с космодрома «Восточный».

Главной задачей миссии является исследование Южного полюса Луны и поиск льда в грунте. Миссия имеет большое значение, так как обнаружение воды на спутнике нашей планеты может стать ключевым шагом к его дальнейшему освоению и колонизации.

Отметим также, что автоматизированная станция будет проводить детальные исследования, которые помогут углубить наше понимание Луны и её ресурсов. Российская миссия вносит вклад в международные усилия по изучению космоса и способствует развитию научно-технического потенциала страны.