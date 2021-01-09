Наука и технологии
Сегодня 15:57
Россия объявила сроки запуска грузового корабля на Международную космическую станцию
Также стало известно, что именно доставит на станцию аппарат
В сети появилась очень интересная информация о том, когда же Россия отправит очередной грузовой корабль на Международную космическую станцию (МКС). По данным российских СМИ, запуск «Прогресс МС-16» случится уже в феврале 2021 года.
Планируется, что грузовой космический корабль доставит на орбитальную станцию запасы топлива и газов. При этом вместе с ними «Прогресс» должен привезти на МКС различное оборудование и грузы, в том числе необходимые для проведения научной деятельности.
По данным ТАСС, запуск «Прогресс МС-16» запланирован на 15 февраля в 07:45 по московскому времени. В качестве площадки для проведения мероприятия был выбран космодром Байконур. Стыковка с МКС ожидается уже 17 февраля в 09:19 по московскому времени.