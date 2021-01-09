Россия объявила сроки запуска грузового корабля на Международную космическую станцию

По данным ТАСС, запуск «Прогресс МС-16» запланирован на 15 февраля в 07:45 по московскому времени. В качестве площадки для проведения мероприятия был выбран космодром Байконур. Стыковка с МКС ожидается уже 17 февраля в 09:19 по московскому времени.