Россия ограничила доступ к сайтам ФБР и ЦРУ

20:57, 27 января 2023
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Россия ограничила доступ к сайтам ФБР и ЦРУПричина не названа
Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к официальным сайтам Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Федерального бюро расследований Министерства юстиции США (ФБР).
Фото: Salon.com
Причина ограничения доступа не названа. Информация подтверждается внесением адресов cia.gov и fbi.gov в «Универсальный Сервис проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети "Интернет"».
О чём при поиске на ресурсе появляется надпись «Ограничивается к сайту».