Россия ограничила доступ к сайтам ФБР и ЦРУ

Причина ограничения доступа не названа. Информация подтверждается внесением адресов cia.gov и fbi.gov в «Универсальный Сервис проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети "Интернет"».

О чём при поиске на ресурсе появляется надпись «Ограничивается к сайту».