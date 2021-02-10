Россия оказалась на предпоследнем месте в рейтинге стран по культуре общения в сети

В рамках исследования было установлено, что количество пользователей, которые столкнулись с интернет-рисками и низкой цифровой культурой стало меньше на 3%. В то же время, в России данный показатель вырос с 79% (в 2019 году) до 80%. Так, в рейтинге стран по культуре общения Россия удостоилась 31 места из 32.

Большинство (71%) опрошенных российский пользователей отмечали, что уровень интернет-культуры по время пандемии коронавирусной инфекции не подвергся изменениям (58%) или и вовсе улучшился (13%) по сравнению с прошлым годом. Порядка 29% опрошенных считают, что этот показатель ухудшился.