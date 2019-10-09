Россия оказалась не в состоянии блокировать отдельных пользователей мессенджеров

”Мы считаем, что очень опасно - выносить законы, которые нереализуемы технически и дискредитируют власть в глазах граждан. Мессенджер и сервис не должны видеть переписку своих клиентов. Это может привести лишь к тому, что все уйдут в иностранные сервисы и скачают VPN”, - сообщает источник в Минкомсвязи РФ.

Напомним, что в минувший вторник группой сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом был направлен на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий блокировку пользователей за распространение запрещенной в России информации.