Россия оказалась в 10 лидеров по числу зарегистрированных DDoS-атак

Во втором квартале 2023 года Россия столкнулась с 2,3% от общего числа DDoS-атак в мире, что поместило её на девятое место среди всех стран. Эту информацию предоставила компания «Гарда», специализирующаяся на информационной безопасности.

Хотя конкретное число атак на Россию не было раскрыто, «Гарда» подчеркнула, что они выросли вдвое по сравнению с первым кварталом 2023 года. Такой же рост заметили и другие компании в сфере информационной безопасности, включая Qrator Labs, увеличение атак у них составило 40%, и DDoS-Guard, у которых рост во втором квартале составил 28%.

Согласно данным «Гарды», наибольшее количество DDoS-атак (35,5% от общего числа) пришлось на США, а Китай занял второе место с 10% атак. Важно отметить, что с территории России сократилось количество проводимых DDoS-атак: с 3,09% в первом квартале до 2,11% во втором. Лидерами в этой неприятной статистике остаются Китай (38%), Индия (24%) и Южная Корея (10%).