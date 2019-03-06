Россия опередила США и Европу по внедрению искусственного интеллекта

По наблюдению авторов опроса, российские руководители оказались более практичны в вопросах применения ИИ в бизнесе, по сравнению со своими зарубежными коллегами. Среди основных приоритетов использования ИИ были названы: постановка правильных целей (32%), разработка бизнес-идей (26%), определение новых возможностей рынка (25%) и принятие решений (23%).

Российские директора заняли второе место по уровню положительного отношения к ИИ: 73% директоров считают, что технология позитивно повлияет на их управленческую деятельность. Также они продемонстрировали значительно более высокую готовность к обучению и развитию новых навыков в области ИИ. 90% из них выразили желание получить поддержку профессионалов, чтобы лучше и эффективнее работать с этой технологией; в мире же этот показатель составляет 67,3%. При этом 30% из них готовы выделять время для адаптации к новым условиям работы. В мире эта цифра составляет всего 20,3%.

Помимо этого, российских бизнес-лидеров отличает более ответственное отношение к внедрению технологии: 65% из них считают, что ответственность за этику применения ИИ лежит на руководителе компании. В мире такой точки зрения придерживаются 53,9% директоров.