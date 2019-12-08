Россия определилась с планами по развитию квантовых технологий

Напомним, что еще летом правительством РФ и крупнейшими отечественными компаниями были подписаны несколько соглашений, которые подразумевали развитие цифровых технологий, на базе которых стороны обязаны были подготовить необходимые дорожные карты. Известно, что на каждую технологию была предусмотрена ответственная компания. Так, Сбербанк стал “куратором” искусственного интеллекта, Ростех - квантовых сенсоров, блокчейна, а также интернета вещей, в то время как Росатом был назначен ответственным за квантовые вычисления, РЖД - за квантовые коммуникации, а Ростелеком совместно с компанией Ростех - за беспроводные технологии связи пятого поколения.

”Итог такой: пять направлений не только получили принципиальное одобрение, но и все базовые решения, заложенные в дорожных картах, были согласованы. Две дорожные карты мы отправили на довольно глубокую проработку - это квантовые сенсоры и технологии распределенного реестра (блокчейн)”, - поделился вице-премьер РФ.