Россия оштрафовала активы Google на 500 миллионов рублей

В постановлении суда поясняется, что по иску «ТВ-Новости» к Google Ireland Limited, Google LLC и ООО «Гугл» были приняты обеспечительные меры, предполагающие наложение ареста на активы российской «дочки» Google. Также истец требовал восстановить все YouTube-каналы RT. Из постановления следует, что требования истца удовлетворили в полном объёме. Судебное заседание по этому делу состоится 1 июля.

«Заявление автономной некоммерческой организации "ТВ-НОВОСТИ" о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства… на общую сумму 500 000 000 рублей», — сказано в постановлении, размещённом на сайте суда.