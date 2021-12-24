Россия оштрафовала Google на рекордную сумму в 7.2 млрд рублей

Штраф назначен в связи с тем, что по закону Google должен был удалить из поисковой выдачи сайты с запрещённой в России информацией, это касается и Youtube как составляющей поисковика.

К запрещённой информации относятся материалы экстремистских и террористических организаций, разжигание религиозной вражды, оскорбление чувств верующих или призывы к расколу государства, пропаганда наркотиков, опасные подростковые развлечения и многое другое.

Суд назначил наказание в виде штрафа в 7,221 млрд рублей на основании части 5 статьи 13.41 КоАП, согласно которой за повторное нарушение действующего законодательства полагается оборотный штраф от 1/20 до 1/10 выручки за год, предшествующий периоду выявления правонарушения.

Суд также рассмотрел дело о назначении оборотного штрафа соцсети Facebook, сейчас Meta.