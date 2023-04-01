Наука и технологии
23:44, 01 апреля 2023
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Россия оснастила военных роботов оружием для уничтожения танков

Машины получили комплексы «Корнет»

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о подготовке к серийному производству боевых роботов «Маркер» с новым модулем, оснащённым противотанковым ракетным комплексом «Корнет».

Россия оснастила военных роботов оружием для уничтожения танков

Фото: C4isrnet.com/

Это эффективный против танков и в целом бронетехники ПТРК с управляемой ракетой. При этом Рогозин отметил, что новая система управления является перспективной и «рассматривается как опция для оснащения других серийно выпускаемых боевых машин».

После завершения испытаний на одном из полигонов российского оборонно-промышленного комплекса боевой робот «Маркер», оснащённый противотанковым комплексом «Корнет» будет оперативно воспроизведён в серийном производстве.

Дмитрий Рогозин
Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки»
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