Россия отказалась от французских десантных кораблей в пользу отечественных

По последним данным, планируется, что десантные корабли начнут строить уже в следующем году. Строительство будет проходить на территории Крыма, на местном судостроительном предприятии “Залив”. По прогнозам, головной вертолетоносец будет поставлен морскому флоту Российской Федерации уже до конца 2027 года. Серийная модель корабля должен быть достроен до 2030 года.

Касательно характеристик десантных кораблей, водоизмещение каждого из них не превысит 15 тыс тонн, что считается достаточно успешным показателем. Количество вертолетов, которые можно будет разместить на борту корабля, составит до 10 единиц. Также планируется, что корабли будут строиться с доковыми камерами, где будут размещены десантные катера.