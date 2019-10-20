Россия отказалась от французского оборудования в Т-72

Отмечается, что данное российское оборудование по качеству не уступает аналогам из других стран. Об этом рассказал врио начальника 47-го военного представительства Дмитрий Репин. Также Репин добавил, что все изделия были покрыты дополнительной защитой в виде мягкого корпуса.

“В него вкладываются специальные модули, бронестойкость увеличивается, при этом практически не происходит увеличения массы”, — поделился Репин. Известно, что обновления танка Т-72 включают в себя полную разборку на детали, а также улучшение каждой системы, получая в конечном итоге совершенно новую боевую машину. Обновления происходят на базе “Уралвагонзавода”.