Россия отказалась поставлять США ракетные двигатели

По словам чиновника, в первую очередь речь идёт о РД-180, разработанного в научно-производственном объединении «Энергомаш» и на котором, в качестве маршевого двигателя, летает ракета Atlas-5.

Также Россия прекратит поставки в Соединённые Штаты двигателя РД-181. Его применяют на первой ступени ракеты Antares.

Отметим, что Рогозин также уточнил, что планируется остановка обслуживания 24 оставшихся в американском пользовании двигателей.

Глава госкорпорации напомнил, что ещё с середины 90-х годов в США всего было поставлено 122 РД-180. Теперь же он предложил бывшим партнёрам России летать на «своих мётлах».