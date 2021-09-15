Россия отказалась развивать ракету-носитель для полётов на Луну

Остановку работ по проекту подтвердил директор предприятия-подрядчика Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов. Также эксперт отметил, что, возможно, работы будут продолжены после пересмотра концепции ракеты и уточнения программы развития. Как отмечается, проект «Элементы СТК» уже давно находится в ореоле внимания специалистов и СМИ как раз из-за проблем в концепции, каких именно, не уточняется.

Ракета-носитель обеих версий должна была собираться из ракет «Союз-5» и «Союз-6» на кислородно-керосиновых двигателях РД171МВ и РД-180МВ.